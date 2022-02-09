Бухарест, , 12:38 — REGNUM Апелляционный суд румынского города Орадя (Трансильвания) впервые в новейшей истории юриспруденции страны приговорил местную жительницу к штрафу в размере 5400 леев ($1246) за сексуальные домогательства, осуществляемые посредством социальных сетей. Об этом 9 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд

Согласно официальной информации, женщина была признана виновной в том, что она более 3 тысяч раз звонила местному священнику по системе видеосвязи с предложением интимной близости, а затем отправила на его электронную почту несколько тысяч своих фотографий в обнаженном виде. Все послания сопровождались непристойными комментариями.

В том случае, если подсудимая не выплатит указанную сумму, ей грозит тюремное заключение на срок до 3-х месяцев. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по делу о шантаже.