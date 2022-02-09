Каракас, 9 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Национальная Ассамблея Венесуэлы одобрила реформу Закона об охране семьи, материнства и отцовства, направленную на обеспечение права на образование и обучение каждого члена семьи. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

На пленарном заседании председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что законопроект имеет огромное значение для женщин, детей и родителей, поскольку в нём расширяются права граждан.

По его словам, законопроект, в частности, будет гарантировать право каждого члена семьи на образование и обучение.

Родригес также напомнил, что сотни тысяч женщин выразили свое желание изменить закон в ходе опроса, проведенного в 2020 году. Женщины высказались за то, чтобы сделать этот закон более прогрессивным в соответствии с содержанием Конституции по вопросам семьи, а также за их роль в новом обществе в рамках построения «прочных и гармоничных отношений».

Кроме того, реформа включает в себя элементы, касающиеся отцовства, что так важно в условиях, когда 40% венесуэльских семей состоят из одиноких женщин, воспитывающих своих детей в одиночку.