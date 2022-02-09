Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В 2021 году в Ростовской области в рамках реализации государственных программ качество воды улучшено для 63 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Так, за год либо построено, либо отремонтировано 76,3 км водопроводных и 16,8 км канализационных сетей, 25 буровых скважин на воду, два очистных сооружения, появилась станция биохимической очистки сточных вод.

Донской губернатор Василий Голубев потребовал от министерства жилищно-коммунального хозяйства региона как можно оперативнее решить вопрос с водоснабжением микрорайона Лиховского в Каменске-Шахтинском, где проживает порядка 11 тыс. человек.

Кроме того, в Цимлянске в настоящее время продолжается строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений, что позволит обеспечить более 17 тыс жителей Цимлянского городского поселения чистой питьевой водой. Завершить работы предполагается в декабре 2023 года.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вода зачастую не соответствует санитарным требованиям. Из постановления руководителя донского управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева следует, что пробы воды поверхностных источников не отвечали гигиеническим нормативам по химическим (21%) и микробиологическим (22%) показателям. Пробы воды подземных источников также не отвечали требованиям по химическим (71%) и микробиологическим (2%) показателям. При этом «ни одни водопроводные очистные сооружения области не имеют специальных методов очистки для снижения показателей минерализации».