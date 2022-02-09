Москва, , 12:40 — REGNUM Почти у каждого третьего ребенка, переболевшего COVID-19, наблюдается постковидный синдром. Об этом 9 февраля заявил заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не хочу никого пугать, но ситуация очень серьезная. Согласно проведенным анализам установлено, что от 10% до 30% — у каждого третьего ребенка, отмечается постковид. И он разный», — сказал Горелов.

По его словам, чаще всего этот синдром выражается у несовершеннолетних в виде потери концентрации внимания, бессонницы, раздражительности. Причем такие симптомы могут сохраняться до одного года.

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