Бухарест, 9 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Суд столицы Румынии Бухареста удовлетворил иск о признании банкротом одну из крупнейших региональных страховых компаний — City Insurance (CI). Об этом 9 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно официальной информации, отныне кредиторы не имеют права оказывать давление на руководство CI и предпринимать дальнейшие попытки по отчуждению финансовой и недвижимой собственности компании, а также перепродавать ее долговые обязательства. Предполагается, что любая работа с оставшимися банковскими активами структуры будет осуществляться исключительно с разрешения судебных органов.

Напомним, в период с 2014-го по 2021-й годы государственное Управление финансового надзора наложило на City Insurance штрафов и санкций на общую сумму в 18 736 666 леев ($4 млн).