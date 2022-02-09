Ханты-Мансийск, , 12:34 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 9 февраля за сутки госпитализировано 68 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 721 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 519 ямальцев. Заразился коронавирусом 1451 человек — на 237 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 68 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 9 февраля зарегистрировано 90 675 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 608 человек, 995 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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