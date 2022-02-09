Москва, , 12:33 — REGNUM Бывший прокурор Иристонского района Владикавказа Ольга Швецова признана виновной в подстрекательстве и пособничестве совершению убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Мосгорсуд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

Колония Wallspaper.ru

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Подсудимая в ходе судебного заседания не признала своей вины, пишет ТАСС. Тем не менее суд постановил лишить Ольгу Швецову званий старший советник юстиции и заслуженный работник прокуратуры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-прокурор районной прокуратуры в Северной Осетии Ольга Швецова в 2012 году обратилась за помощью к криминальному авторитету Аслану Гагиеву. Она попросила его ликвидировать бывшего мужа своей сестры — следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александра Леонова. Причиной стало желание помочь родственнице избежать деления имущества при разводе. Мужчина был убит бандитами из банды Гагиева.

Читайте также: Экс-прокурора из Северной Осетии признали виновной в организации убийства