Москва, , 12:32 — REGNUM Бывший советский проектный институт, отвечавший с 1972 года за развитие газовых месторождений СССР и строительство первых газопроводов, за последние 5 лет прошел путь от нишевого игрока, занимающегося проектированием, до подрядчика, специализирующегося на управлении масштабными инвестиционными проектами «Газпрома», «Сибура», «Новатэка», «Газпром нефти». Выручка АО «НИПИГАЗ» за 2020 год составила 242 млрд рублей.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая трансформация началась в 2015 году, когда компания начала развивать профиль деятельности — начиная от самого проектирования, до контроля поставок, строительства и запуска. Компания готова брать на себя финансовые риски, что требует высокого качества на каждом этапе. Сегодня НИПИГАЗ управляет проектом Амурского ГПЗ в качестве генерального подрядчика, выступает EPC-подрядчиком по объектам общезаводского хозяйства Амурского ГХК, участвует в «Арктик СПГ 2» и других. Всего в портфеле компании в настоящий момент более 30 контрактов.

Деятельность компании не осталась незамеченной. По данным Forbes, если бы в 2020 году компания не входила в структуру «Сибура» (в настоящий момент НИПИГАЗ уже выведен из структуры группы в результате объединения «Сибура» и ТАИФа), она могла бы занять 41-е место в рейтинге крупнейших частных компаний. Выручка компании за 5 лет выросла более чем в 10 раз, до 242 млрд рублей. По этому показателю НИПИГАЗ лишь немного уступает «Газпромстрою», единому подрядчику «Газпрома».

Между тем эксперты не считают внушительным размер дивидендов, выплачиваемых акционерам компании. Мажоритарные акционеры НИПИГАЗа Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, по расчетам Forbes, получили около 5 млрд рублей, что в долларах из расчета в среднем за год составляет порядка 5−7 млн. Возможно, полагают специалисты, сказываются невысокая маржинальность самого бизнеса и инвестиции в развитие.