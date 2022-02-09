Москва, , 12:31 — REGNUM В России даже той малой доли анонимности, которой еще могла похвастаться криптоиндустрия, придет конец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ утвердило концепцию легализации криптовалют в России.

Криптовалюта David McBee

«Представленная регулятором концепция предусматривает введение таких субъектов, как организатор системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов системы обмена цифровых валют и оператор обмена цифровых валют. Кроме того, предполагается, что все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки, а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Короче говоря, той малой доли анонимности, которой еще могла похвастаться индустрия, придет конец», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган поинтересовался, как власти РФ смогли посчитать количество криптокошельков у жителей России.

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