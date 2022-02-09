Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении изменения в региональный закон о приватизации госимущества. Тем временем в городе активно обсуждается приватизация государственных унитарных предприятий (ГУП).

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Голосование по законопроекту о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга» прошло 9 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект коснулся актуализации формулировок и требований закона Санкт-Петербурга в связи с изменением федерального законодательной основы. При этом коренного изменения действующего порядка приватизации городского имущества не предполагается. Представитель Смольного в городском парламенте Константин Сухенко сообщил, что на законопроект имеются положительные заключения профильных комиссий.

Во время обсуждения депутаты затронули такой аспект процесса, как приватизация ГУПов. Сухенко отметил, что в городе чаще всего приватизируются ГУПы банного профиля. Есть решение о том, чтобы приватизировать не все ГУПы, все же есть исключения. Так, не будут приватизироваться в Петербурге такие предприятия, как ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «АТС Смольного».

При этом руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов выразил мнение о необходимости участия Заксобрания в процессе приватизации городского имущества. Сухенко ответил, что новые поправки в региональный закон не ограничивают волю парламента.

За принятие проекта закона в Законодательном собрании проголосовали 43 депутата. Среди парламентариев не было тех, кто воздержался или проголосовал против. Константин Сухенко попросил время на внесение поправок до 11 февраля.

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