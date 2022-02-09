Москва, , 12:27 — REGNUM В России качеством школьного образования среди учеников младших классов полностью довольны 12%, среде родителей учеников 5−9-х и 10−11-х классов — лишь 9% и 8% соответственно, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совершенно недовольны качеством школьной подготовки 24% родителей учеников 10−11-х классов. По их мнению, школа в значительной степени переложила ответственность за результаты образовательного процесса на родителей, а для получения высоких баллов на ЕГЭ и поступления в вузы детям всё чаще требуются репетиторы.

О том, что скорее довольны качеством школьного образования, чем недовольны, чаще сообщают матери и отцы младшеклассников (39%), чем родители детей из 5−9-х и 10—11-х классов — 33% и 31% соответственно.

Аргументы родителей, которые видят больше плюсов, чем минусов российской школы, — широкий круг изучаемых предметов и возможность впоследствии поступить на бюджетное отделение вузов.

Опрос проведён 30 января — 8 февраля 2022 года. Опрошены 1000 родителей детей школьного возраста в 528 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало. более половины жителей России (51%) уверены, что школьное образование в целом стало хуже, чем 10 лет назад.

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