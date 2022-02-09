Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году существенно вырос объём потребления природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

По его словам, в 2021 году объём потребления природного газа составил 81,3 млн тонн, превысив предыдущий показатель на 23%. В Ростовской области работают 30 газовых заправок, в 2022 году планируется построить ещё 11 метановых заправок.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области к 2030 году будет создано 60 газовых заправок. Такие планы представил осенью 2021 года донской губернатор Василий Голубев на совещании по вопросу развития рынка газомоторного топлива на юге России.