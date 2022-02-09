Сеул, 9 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 9 февраля с новым послом Канады в Сеуле Марком Флетчером, с которым обсудил пути укрепления оборонного сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи Со Ук поздравил Флетчера с назначением на пост посла, а также высоко оценил развитие двусторонних отношений.

В свою очередь, посол Канады выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере обороны в связи с 60-летием установления дипломатических отношений, которое страны отпраздную в 2023 году.

Представители двух стран также договорились активизировать обмены на высоком уровне после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация.