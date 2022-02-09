Москва, 9 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности обсуждает с Организацией объединённых наций модальность встраивания в миротворческую деятельность ООН. Об этом постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян сообщил 9 февраля РИА Новости.

Odkb-csto.org Учения ОДКБ

Он отметил, что тематика миротворчества, одного из ключевых направлений взаимодействия двух организаций, будет в фокусе внимания многих, кто выступит 16 февраля перед Советом Безопасности ООН. Как сообщало ИА REGNUM, в этот день генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступит перед Совбезом с докладом о стабилизации обстановки в Казахстане.

Агасандян напомнил, что в марте 2010 года секретариат ОДКБ и Департамент операций по поддержанию мира секретариата ООН приняли совместную декларацию о сотрудничестве. Это перевело контакты организаций на системную основу. В 2012 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а затем создали совместную рабочую группу по вопросам миротворчества.

«Идёт обсуждение перспективных направлений сотрудничества, модальностей встраивания ОДКБ в миротворческую деятельность ООН и вопросов сертификации программ подготовки персонала миротворческих сил в учебных организациях ОДКБ», — сказал Агасандян.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Россия председательствует в Совете безопасности ООН. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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