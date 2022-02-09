Москва, 9 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Таджикистан и Киргизия способны в оперативном порядке вести локализацию инцидентов и снижать напряженность на своей границе. Об этом 9 февраля заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Официальная публикация Станислав Зась

"Если мы говорим о странах Азии, нельзя не сказать о периодических инцидентах на таджикско-киргизской границе. Два наших государства, Таджикистан и Киргизия, выражают способность сейчас оперативно и самостоятельно локализовывать эти инциденты и снижать напряженность», — сказал он.

При этом Зась уточнил, что причина недавнего конфликта на границе двух стран заключается в незавершенности демаркации и делимитации границы между Таджикистаном и Киргизией.

Также генсек ОДКБ добавил, что организация приветствует возобновление совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, и другие шаги, которые позволят избежать стычек мирного населения.

«Приветствуем и все другие шаги, например, совместное патрулирование вот таких спорных участков, которые позволят исключить стычки мирного населения, тем более применение мирного оружия. Глубоко убеждены, что все эти вопросы должны решаться мирным путем», — отметил Зась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военного присутствия Североатлантического альянса (НАТО) около западных границ стран — участниц ОДКБ является угрозой для всей организации.