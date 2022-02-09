Москва, 9 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Число повторных заболеваний COVID-19 в России значительно выросло. Об этом 9 февраля заявил заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам эпидемиолога этот показатель достигает уже 15%, хотя раньше измерялся десятыми долями процента.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — сказал Горелов.