Ташкент, 9 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В прошлом году на лотерею Green Card было подано почти 833 тысячи заявок от жителей Узбекистана. Об этом 9 февраля сообщает Подробно.уз.

Arian Zwegers Узбекистан

При этом, отмечают журналисты, с 2015 по 2019 допандемийный год число заявок увеличилось в два раза. Если семь лет назад в лотерее участвовали почти 1 390 000 граждан Узбекистана, то в 2019 году — уже более 2,8 млн человек.

Отмечается, что Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству заявок на Green Card с 2015 года.

«В мировом же рейтинге желающих получить американскую визу наша страна конкурирует с Ганой (Африка)», — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что аналогичная ситуация и с программой переселения в Россию.