В Ярославле на борьбу с сосульками вышла прокуратура
Ярославль, 9 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля на оснований жалоб жителей провела проверку и выявила многочисленные нарушения в содержании зданий и дворов зимой. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Как сообщили в прокуратуре, многочисленные нарушения выявлены в деятельности АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» и АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района».
В феврале 2022 года внесено более 50 представлений об устранении нарушений законодательства в управляющие организации, ТСЖ и ЖСК; возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Свыше 70 жилых домов приведены в соответствие установленным требованиям.
Всего проверка охватила более 100 жилых домов, свыше 50 ТСЖ и 8 управляющих компаний города.