Ярославль, 9 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля на оснований жалоб жителей провела проверку и выявила многочисленные нарушения в содержании зданий и дворов зимой. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Сосульки в Ярославле

«Выявлены многочисленные нарушения требований Жилищного кодекса РФ и подзаконных нормативных актов в части непринятия мер по своевременной очистке от снега, наледи и сосулек крыш зданий, отсутствия оградительных лент на местах возможного падения сосулек и отсутствия соответствующих объявлений», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, многочисленные нарушения выявлены в деятельности АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» и АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района».

Неубранный двор в Ярославле

«В отношении юридических лиц и их руководителей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — сообщили в прокуратуре.

В феврале 2022 года внесено более 50 представлений об устранении нарушений законодательства в управляющие организации, ТСЖ и ЖСК; возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Свыше 70 жилых домов приведены в соответствие установленным требованиям.

«В ходе дальнейших проверок будет дана оценка действиям не только управляющих организаций, но и органов государственного и муниципального жилищного контроля», — сообщили в прокуратуре.

Всего проверка охватила более 100 жилых домов, свыше 50 ТСЖ и 8 управляющих компаний города.