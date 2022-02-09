Севастополь, , 12:24 — REGNUM Массу нарушений выявили проверяющие в детском центре медицинской реабилитации государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» в Севастополе, сообщила 9 февраля пресс-служба прокуратуры города.

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В медцентре реабилитацию проходят дети и подростки с нарушениями функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями, нарушениями слуха, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем, с психическими нарушениями.

При этом, сообщили в надзорном ведомстве, в центре отсутствует необходимое оборудование — в частности, механический тренажер с грузами для мышц нижних конечностей, система мультимодальной физиотерапии, система глубокой электромагнитной стимуляции тканей и многие другие приборы, приспособления, оборудование и аппаратура реабилитационного назначения.

Выявлены и другие нарушения — в учреждении не обеспечена обработка стен и потолка, отсутствует горячая вода в кабинетах и санузлах, не обеспечено функционирование систем автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, по периметру центра отсутствует освещение.

В прокуратуре отметили, что, несмотря на то, что в учреждении проходят реабилитацию в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья, здание не оборудовано техническими средствами для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных пациентов.

Прокуратура направила в суд иск об устранении выявленных нарушений. В частности, прокурор потребовал обязать учреждение провести ремонтные работы и закупку оборудования, а на департаменты капитального строительства и здравоохранения города — профинансировать указанные мероприятия. Ленинским районным судом Севастополя иск прокурора удовлетворен в полном объеме.