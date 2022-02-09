Эр-Рамади, Ирак, , 12:32 — REGNUM Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на патруль армии Ирака в провинции Анбар, расположенной на западе страны. Об этом 9 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, нападение произошло утром в среду, 9 февраля. На пути следования автомобиля с иракскими военными было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва трое солдат и один мирный житель погибли, несколько человек получили ранения.

Напомним, 8 февраля боевики атаковали патруль иракской армии в районе Рава провинции Анбар. В результате взрыва мины погибли несколько военных.