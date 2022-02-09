Эр-Рамади, Ирак, 9 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на патруль армии Ирака в провинции Анбар, расположенной на западе страны. Об этом 9 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По данным журналистов, нападение произошло утром в среду, 9 февраля. На пути следования автомобиля с иракскими военными было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва трое солдат и один мирный житель погибли, несколько человек получили ранения.

Напомним, 8 февраля боевики атаковали патруль иракской армии в районе Рава провинции Анбар. В результате взрыва мины погибли несколько военных.