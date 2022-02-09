Москва, , 12:19 — REGNUM Правительству РФ следует объяснить, как оно смогло получить данные о 12 млн криптовалютных кошельков у жителей России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ утвердило концепцию легализации криптовалют.

Криптовалюта Topwar.ru

«Как следует из опубликованного правительством документа, полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли «теневой» экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах растет от года к году, — сказал Коган. — Отмечается, что у жителей РФ открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб. Кроме того, Россия занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей. Но интересно, откуда такие цифры? Особенно о количестве криптокошельков?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган назвал здравым решением планы властей РФ легализовать оборот криптовалют в России.