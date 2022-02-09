Пермь, 9 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Перми школам продлили карантин. На дистанционном обучении школьники проведут еще четыре дня — до 14 февраля. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

12kurgan.ucoz.ru Карантин в школе

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По данным ведомства, за неделю (31 января — 6 февраля) эпидпорог среди совокупного населения превышен на 108,5%. В Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Главе администрации краевого центра предписано продлить на территории города ограничительные мероприятия. Напомним, пермские школьники переведены на «дистант» с 3 февраля.