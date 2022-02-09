Братислава, , 12:18 — REGNUM Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за депутата парламента, который облил водой флаг Украины.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мне жаль и еще больше стыдно», — написал министр в Facebook.

Ранее депутат ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки облил водой флаг Украины. Это произошло во время попытки оппозиции заблокировать голосование по вопросу о предоставлении военным США разрешения на использование двух аэродромов в стране.

Депутаты провластной партии «Свобода и солидарность» развернули флаг Украины, после чего Медвецки взял бутылку воды и начал поливать флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчка, желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России.

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