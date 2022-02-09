Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Ленинградской области полностью привились от коронавирусной инфекции 973 302 человека, что составляет 77,83% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчета необходимой иммунизации 80% взрослого населения. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала массовой вакцинации в Ленобласть поступило 1 415 911 комплектов вакцины от коронавируса. Привито всего по региону 1 025 505 человек (82,01%), из них полностью привиты 973 302 человека. Ревакцинировались 138 112 человек (11,04%).

«За прошедшие сутки привиты 2924 человека, в том числе 1129 закончили вакцинацию», — добавили в комитете.

Напомним, что в Ленобласти также идет добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент по письменному согласию родителей вакцинировались 386 детей.

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