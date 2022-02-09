Мадрид, , 12:17 — REGNUM Провинции ряда регионов Испании направили в генпрокуратуру страны отчёты об уголовных процессах, ведущихся в связи с предполагаемыми случаями сексуального насилия над несовершеннолетними в религиозных учреждениях. Об этом пишет агентство EFE.

Испания © ИА REGNUM

Речь идёт, в частности, о прокуратурах Кастилии-Ла-Манчи, Аликанте, Эстремадуры и Астурии.

Таким образом, прокуратуры регионов начинают реагировать на официальное письмо испанской генеральной прокуратуры от 31 января, которая попросила региональных прокуроров направить в Мадрид все жалобы и судебные иски, находящиеся в производстве, по поводу сексуальных посягательств и надругательств над несовершеннолетними, совершенных священнослужителями.