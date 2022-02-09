Казань, , 12:33 — REGNUM В 2021 году в Татарии из-за несоответствия требованиям, наличием признаков порчи, истечением срока годности, отсутствием сопроводительных документов и маркировки из оборота изъяли 439 партий плодоовощной продукции объемом около шести тонн. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Овощи

По содержанию нитратов доля несоответствующей плодоовощной продукции осталась на уровне 2020 года и составила 1,3%. Не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям 1,8% лабораторных испытаний (2020 год — 1,4%).

В исследованных образцах плодов, ягод, зелени и бахчевых культур не выявили пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы, радионуклиды, гельминты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в 2021 году в ходе проверок 158 предприятий забраковано 45 партий плодоовощной продукции.

Читайте также: В Пермском крае забраковали 918 кг овощей