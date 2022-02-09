Барнаул, , 12:15 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 9 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 14 018 зараженных коронавирусом детей (+809 за сутки).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Число тестирований рекордно увеличилось: всего накануне было сделано 24 696 исследований на коронавирус (с учётом повторных — плюс 6751 за сутки). Впервые выявлены 4098 новых носителей (+336).

По состоянию на 9 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2379 человек (-16 за сутки). Кроме этого, 221 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-14 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:27 359 (+104 за сутки) и 120 900 (рекордные +3767 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось прежним — 342. Из них 145 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9014 человек, причём 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 159 187 человек. Выздоровели 115 405 пациентов (+1485 за сутки).

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