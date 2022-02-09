Дамаск, , 12:29 — REGNUM Несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля по военным целям в окрестностях Дамаска, упали в жилой застройке. Об этом сообщает SANA.

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По данным журналистов, в ночь с 8 на 9 февраля группа израильских самолётов нанесла удар по одной из баз сирийской армии. Пуск ракет произошёл из воздушного пространства Ливана.

Некоторое количество ракет не достигло цели и поразило жилые кварталы района Кудсайя в 7 км севернее сирийской столицы.

Отмечается, что как минимум два здания были уничтожены и около 20 строений получили серьёзные повреждения. По данным СМИ, в нескольких домах на момент начала удара находились мирные жители.