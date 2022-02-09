Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 февраля на заседании Тбилисского городского суда заявил, что встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне. Трансляцию из зала заседания вело «Общественное телевидение».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На суде слушалось дело, по которому Саакашвили обвиняют в растрате государственных средств в размере $2,7 млн на личные поездки и дорогие подарки. Политик заявил, что неофициальные поездки были нужны для дела.

«У меня была тайная встреча с Лукашенко в Лондоне четыре раза, я впервые об этом говорю, это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко — это результат моего визита в Лондон», — заявил Саакашвили.

Он не сообщил, когда мог встречаться с Лукашенко, и другие подробности.

Напомним, ранее Лукашенко в интервью на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, если увидит, что это необходимо.

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