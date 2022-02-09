Тюмень, , 12:11 — REGNUM В Югре за сутки на 9 февраля госпитализированы 206 больных с COVID-19, 2430 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлен 3471 новый случай заражения коронавирусом, на 27 меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 9 февраля является Сургут — 743. Коэффициент распространения инфекции — 1,1. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 35,4%.

С начала пандемии в Югре к 9 февраля насчитывается 150 325 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 99 388 пациентов, 2205 скончались (на три пациентов больше, чем днём ранее).

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