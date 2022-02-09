Тула, 9 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Жительница Тулы, которую не пустили в бассейн из-за отсутствия QR-кода, прошла вакцинацию против коронавируса и имела медицинский документ, который это подтверждал, однако не имела QR-кода.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Она имела на руках сертификат о вакцинации, но прошла вакцинацию в поликлинике военного госпиталя г. Тулы, однако сведения о вакцинируемых ведомственные поликлиники не передают, поэтому сформировать, так называмый QR-код невозможно, что было подтверждено в судебном заседании. Данная проблема существовала или существует у граждан, прошедших вакцинацию в ведомственных поликлиниках (военные, полиция, Росгвардия)», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию ИА REGNUM от имени представителя женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный районный суд Тулы рассмотрел иск М.В. Толкачевой, которой в ноябре 2021 года отказали в посещении бассейна из-за отсутствия QR-кода. Суд пришёл к выводу, что отказ был законным. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.