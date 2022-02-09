Истра, Московская область, , 12:10 — REGNUM Следственный комитет России 9 февраля опубликовал видеозапись нападения на магазин в Московской области.

Происшествие случилось в городском округе Истра. В результате нападения погибла женщина, 51-летняя продавщица. Ещё два человека, директор магазина и её муж, госпитализированы с травмами. Правоохранительным органам удалось по горячим следам задержать четверых подозреваемых.

На кадрах несколько мужчин в капюшонах, балаклавах и с битами в руках перемещаются по магазину, затем подбирают ключи к сейфу и достают наличные. На полу лежит тело их жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные являются иностранцами. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.