Павловск, Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Павловске (город в составе Санкт-Петербурга) из-за короткого замыкания в одном из кабинетов поликлиники работали пожарные. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Lennart Tange Короткое замыкание

Инцидент произошел днем 9 февраля на улице Госпитальной. В одном из кабинетов поликлиники произошло короткое замыкание.

«Короткое замыкание вентилятора без горения и эвакуации», — уточнили в пресс-службе.