Барнаул, , 12:09 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 9 февраля 2022 года вакцинирован 1 305 031 человек (всего +4492 за сутки), в том числе 1534 ребёнка возрастом 12−17 лет (+29 за сутки).

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Из общего числа привитых 71 990 жителей региона получили первую прививку (-371 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1152 219 (+4021 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 80 822 ревакцинированных (+842 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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