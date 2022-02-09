Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае в ковидные центры за сутки поступило 385 пациентов, что на 11 больше, чем днем ранее. Об этом 9 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 249 пациентов. Из них 101 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в связи с выздоровлением из больниц выписали 733 пациента. С начала пандемии от болезни оправились 162 529 пермяков. Жертвами заболевания стали 7916 человек, в том числе 20 — за последний день.

Общее число носителей коронавируса в Прикамье достигло 224 260. За сутки в регионе проведено 20 478 ПЦР-исследований, выявлено 5005 случаев заражения.