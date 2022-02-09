Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Московской компании доверили создание проекта застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова. За основу будут взяты разработки ростовских архитекторов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайн проекта

«В настоящий момент мы проектируем на этой площадке, поэтому сразу ознакомились с этим предложением <…> И, безусловно, опираемся на планировочные решения, разработанные нашими ростовскими коллегами», — цитирует руководителя столичного архитектурного бюро Андрея Асадова портал 161.ru.

ИА REGNUM отмечает, что столичное архитектурное бюро Асадова участвовало в конкурса архитектурных проектов аэропорта «Платов» и даже вышло в финал. Однако победа досталась британской компании Twelve Architects.

Напомним, что на проспекте Шолохова ранее планировалось создать правительственный квартал, разработкой которого должны были заняться французские архитекторы. Вместе с недвижимостью на месте воздушной гавани предполагалось также обустроить крупнейшую в Европе пешеходную зону.