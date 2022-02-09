Париж, , 12:04 — REGNUM После президента Франции Эммануэля Макрона настала очередь кандидатов в президенты Валери Пекресс и Анн Идальго официально претендовать на участие в президентских выборах 2022 года, сообщает Le Figaro.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс на сегодняшний день собрала 939 подписей депутатов в свою поддержку. Это число даже больше, чем у президента Эммануэля Макрона, у которого 926 подписей. Анн Идальго собрала 652 подписи в свою поддержку.

Другие кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен получила лишь 139 подписей, а Эрик Земмур — 149 подписей.

Напомним, отметка в 500 подписей стала одним из условий для участия в выборах.