Белгород, , 12:13 — REGNUM В Белгородской области по данным регионального оперативного штаба на 9 февраля в стационарах находятся 1 083 ковид-пациента, в том числе 45 человек на ИВЛ. Выписан после выздоровления 491 житель, зарегистрировано два летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 980 человек.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 95 399 носителей инфекции, из них — 1 198 за последние сутки. Справились с заражением 83 069 человек, скончался от осложнений 1 961 пациент. Получают амбулаторную помощь 9 286 жителей.

На вакцинацию от COVID-19подано 1 055 148 заявок, полный курс прошли 975 479 человек.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе, за минувшие утки в больницы госпитализировали 192 человека с COVID-19.