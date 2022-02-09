Вальядолид, Испания, , 12:04 — REGNUM Все опросы, опубликованные перед выборами в испанском автономном сообществе Кастилия и Леон, исключают возможность абсолютного большинства для «Народной партии» (Partido Popular) и кандидата от этой партии, главы правительства региона Альфонсо Фернандеса Маньюэко, в связи с чем партия рассматривает возможность коалиции с ультраправой партией «Голос» (Vox). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, являющейся также «вторым лицом» «Народной партии».

Исабель Диас Аюсо Pp.es

Отмечается, что в ходе поездки в Вальядолид Диас Аюсо вновь поддержала кандидатуру Маньюэко в качестве главы правительства региона.

Она также заявила, что предпочитает заключить договор «с партией Ортеги Лары», имея в виду Vox и члена этой партии, похищенного террористами из ЭТА во второй половине 90-х, а не с партией «тех, кто его похитил», имея в виду баскскую левую националистическую партию EH-Bildu.