Правоцентристы Испании вновь пожелали сотрудничать с ультраправыми
Вальядолид, Испания, 9 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Все опросы, опубликованные перед выборами в испанском автономном сообществе Кастилия и Леон, исключают возможность абсолютного большинства для «Народной партии» (Partido Popular) и кандидата от этой партии, главы правительства региона Альфонсо Фернандеса Маньюэко, в связи с чем партия рассматривает возможность коалиции с ультраправой партией «Голос» (Vox). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, являющейся также «вторым лицом» «Народной партии».
Отмечается, что в ходе поездки в Вальядолид Диас Аюсо вновь поддержала кандидатуру Маньюэко в качестве главы правительства региона.
Она также заявила, что предпочитает заключить договор «с партией Ортеги Лары», имея в виду Vox и члена этой партии, похищенного террористами из ЭТА во второй половине 90-х, а не с партией «тех, кто его похитил», имея в виду баскскую левую националистическую партию EH-Bildu.