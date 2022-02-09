Самара, , 12:13 — REGNUM Адвокатов республики Крым осудили за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в Самарской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что в конце 2020 года фигуранты уголовного дела, которые находились на территории республики Крым, задумали совершить незаконный сбыта наркотиков для получения материальной выгоды.

«Согласно распределенным преступным ролям, они должны были получить через интернет-магазин наркотические и психотропные средства, расфасованные в удобную для сбыта упаковку, и разместить их в «закладки» на территории Республики Крым и Краснодарского края за денежное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что обвиняемые купили через интернет путем перевода денег в сумме по сто тысяч рублей каждый наркотики и психотропные вещества, которые находились в тайниках на территории Самарской и Московской областей.

«Осужденные по пути следования на автомобиле из Республики Крым, извлекли из указанных тайников наркотические средства в размере более 3 килограмм 500 грамм, а также психотропные вещества в размере более 2 килограмм 900 грамм. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в сообщении.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

В результате суд признал подсудимых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ.

«Одному из осужденных назначено наказание в виде восьми лет одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.