Душанбе, , 12:03 — REGNUM В 2021 году более 373 тысяч граждан Таджикистана отправились в трудовую миграцию. Об этом сообщила журналистам министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«В прошлом году из республики выехало 373 тысяч 773 граждан, из них 352 тысяч 385 человек — в Российскую Федерацию и 9 тысяч 89 человек — в Казахстан. Из трудовой миграции в страну в том году вернулись 147 тысяч 362 граждан», — сказала Амонзода, слова которой цитирует «Азия Плюс».

Она также сообщила, что в прошлом году запрет на въезд на территорию России был снят со 120 тысяч 590 таджикистанцев.

«В результате проведения информационных мероприятий более 150 тысяч граждан Таджикистана официально зарегистрировали свое пребывание в России», — сообщила Амонзода.

В МВД России в октябре прошлого года сообщили, что за 9 месяцев 2021 года зарегистрирован въезд 2, 25 миллиона таджикских граждан, из них 1,6 млн указали в качестве цели приезда работу.