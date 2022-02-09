Норильск, Красноярский край, 9 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух подростков в Норильске Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Норильске нашли тела двух подростков

Вечером 8 февраля местный житель обнаружил тело 16-летней дочери и её 15-летнего друга в автомобиле ВАЗ-21 011 в гаражном боксе. Топлива в машине не было, ключи находились в замке зажигания. Предположительно, подростки скончались, отравившись угарным газом.

«Родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 06 февраля 2022 г. и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли», — отметили в ведомстве.

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехал заместитель прокурора Норильска. Проверку взяли на контроль в прокуратуры края.