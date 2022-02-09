Москва, 9 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко объявлена в розыск по делу делу бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

News.kmvcity.ru Розыск!

Отмечается, что в октябре 2021 года Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев.

«Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск», — сообщил источник.

Следствие считает, что Корниенко причастна к эпизоду, связанному с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта «Учитель будущего» в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщалоИА REGNUM, в октябре 2021 года Марина Ракова была взята под стражу по делу о хищении, ее обвиняют в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

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