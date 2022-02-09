Магас, 9 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На территории Ингушетии обнаружен автомобиль, в котором из аэропорта Грозный в город Беслан (Северная Осетия) ехала пассажирка. Таксиста и женщины в машине не оказалось. По данному факту организована проверка Следственного комитета, сообщили 9 февраля в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина в снегу

Сообщение о безвестном исчезновении 43-летнего мужчины, управлявшего автомобилем марки «Toyota Corolla» серебристого цвета, и 57-летней женщины поступило в полицию 7 февраля. Таксист вез в Северную Осетию пассажирку, прилетевшую 6 февраля из ОАЭ в аэропорт Грозный. Машина была найдена на юго-восточной окраине города Сунжа в Ингушетии. Самих людей в ней не оказалось.

Следствие проводит проверку по факту возможного похищения граждан. Как пишут местные СМИ, о пропаже женщины рассказал боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев, который является её племянником. По его словам, она прилетела в Чечню из Дубая 6 февраля и должна была приехать на такси домой в Беслан, о чем сама сообщила по телефону.

После этого на связь она больше не выходила, а машину обнаружили на следующий день в городе Сунжа. В салоне были найдены личные вещи женщины, в том числе крупная сумма денег и телефон, а сам автомобиль был «идеально чистым, вымытым на мойке», о чем сообщил Гаглоев в своем Instagram.