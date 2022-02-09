Истра, Московская область, , 11:57 — REGNUM Правоохранительные органы задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковном городском округе Истра. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Бита Pixabay.com

В результате нападения погибла продавец-кассир, она получила смертельные травмы. Следствие возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным СК, в магазин вошли четверо мужчин, вооружённых бейсбольными битами. Они совершили нападения на директора магазина, её супруга, а также на продавца-кассира. Были нанесены множественные удары битами. В результате злоумышленники завладели денежными средствами в размере более 71 тыс. рублей и скрылись с места преступления. Продавец-кассир скончалась на месте, директора магазина и её супруга доставили в больницу.

Отмечается, что подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области», — рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения четырех неизвестных грабителей на магазин в городском округе Московской области Истра погибла продавщица.

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