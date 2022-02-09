Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высказался против постоянного членства России в Совете Безопасности этой организации. Он заявил об этом 9 февраля в интервью «Европейской правде».

ShamrockUA Сергей Кислица

Как утверждает Кислица, после развала СССР в 1991 году Россия не проходила процедуру вступления в ООН, которая предусмотрена уставом организации, объявив себя членом ООН и Совбеза.

Также украинский постпред указал, что в Уставе ООН написано, что постоянным членами Совбеза являются «Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США».

«Повторюсь: действующий Устав говорит, что Советский Союз по-прежнему существует, а о России и не упоминает. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия», и выдают себя за члена Совбеза ООН!», — сказал Кислица.

Также он предложил изменить устав ООН для того, чтобы «исправить этот бардак». При этом постпред Украины уточнил, что у него нет планов и поручений Киева для начала обжалования на юридическом уровне членства РФ в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Украина получает за транзит российского газа в страны Европы 2−3 миллиарда долларов ежегодно, однако для модернизации соответствующей газотранспортной сети ничего не делается.