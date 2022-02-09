Красноармейский район, Челябинская область, 9 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Челябинской области проводится проверка по факту травмирования девушки при катании на тюбинге. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Инцидент произошёл ещё днём 6 февраля. Пострадавшая получила травмы лица.

Выясняются обстоятельства происшествия. Также следователям предстоит оценить работу персонала, предоставлявшего данную услугу.