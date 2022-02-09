Москва, 9 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Большинство жителей России (81) не проходили тренинги и марафоны по исполнению желаний или изменению жизни. У 14% такие курсы проходили друзья и близкие. Лично участвовали в тренингах лишь 5%, приводит данные опроса 9 февраля ВЦИОМ.

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Те, кто участвовали в марафонах, предлагающих изменить жизнь или приблизиться к исполнению желаний, 54% получили тот результат, на который рассчитывали. Не увидели эффекта от обучения 38% граждан.

В будущем не хотят проходить подобные тренинги 80% респондентов, чаще жители Москвы (86%) и люди 45−59 лет (85%). Есть желание участвовать в онлайн-тренингах у 17%, чаще всего у молодёжи 18−24 лет (31%).

Опрос по телефону проведён 3 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ежегодно реализуется Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

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